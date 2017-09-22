“ليكيب” تختار أسينسيو كأفضل لاعب صاعد في العالم

اختارت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، اليوم الجمعة، نجم ريال مدريد الشاب، الإسباني ماركو أسينسيو، كأفضل لاعب كرة قدم صاعد في العالم.

وأعدت الصحيفة الشهيرة قائمة تضم 50 لاعبا ممن لا تتجاوز أعمارهم 21 عاما في جميع أنحاء العالم، وتصدرها النجم الصاعد أسينسيو.

وتفوق النجم الإسباني على الدولي الإنجليزي، نجم توتنهام ديلي ألي، والفرنسيين كيليان مبابي، الذي انتقل في “الميركاتو” الأخير إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، وعثمان ديمبلي الذي انتقل إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، إلى جانب 40 مليون يورو كمتغيرات.

فبالإضافة إلى أسينسيو، ضمت القائمة 4 لاعبين إسبان آخرين هم: دانى سيبايوس لاعب ريال مدريد (المركز الـ15)، وخيسوس فاييخو لاعب ريال مدريد (المركز الـ31)، وكارلوس سولير لاعب فالنسيا (المركز الـ40)، ومايكل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد (المركز الـ44).

تجدر الإشارة إلى أن أسينسيو، الذي جدد عقده مؤخرا مع الريال، تألق بشكل لافت مع الفريق الملكي خلال الموسم الماضي، وقاده لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما توج مع النادي مطلع الموسم الحالي، ببطولتي كأس السوبر الإسباني والأوروبي.

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