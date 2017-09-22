منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفقد فرصته بالتأهل إلى نهائيات آسيا

فقد منتخب سورية للناشئين بكرة القدم فرصته بالتأهل إلى نهائيات آسيا 2018 بعد خسارته القاسية أمام منتخب عمان بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دوشنبه اليوم ضمن المجموعة الثانية.

وواصل منتخبنا تقديم الأداء نفسه الذي قدمه في المباراة الأولى أمام منتخب طاجيكستان عندما خسر بهدفين دون رد حيث بدا عدم الانسجام واضحا بين اللاعبين في خطوط الدفاع والوسط والهجوم والفارق الكبير في المستوى الفني بينه وبين نظيره حيث سيطر المنتخب العماني على مجريات المباراة واستطاع إحراز ستة أهداف في الدقائق 65 و67 و71 و75 و80 و82.

ويختتم منتخبنا التصفيات بلقاء نظيره المالديفي في مباراة هامشية بعد غد على أن يتأهل لنهائيات آسيا المقررة في ماليزيا العام القادم أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر للتصفيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

