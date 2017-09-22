أسبوع الثقافة السوري في تونس الأحد المقبل

يحل الإبداع والثقافة السوريان ضيفين على ربوع تونس عبر أسبوع الثقافة السوري الذي تقيمه الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية في تونس من ال24 من أيلول الجاري حتى الأول من الشهر المقبل.

وقال الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين الذي سيرأس الوفد السوري إلى الفعالية في تصريح لـ سانا “الهدف من تنظيم أسبوع الثقافة السوري في تونس تجديد الدعوة لإعادة العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب على سورية والتواصل مع الشعب التونسي الشقيق بمختلف أطيافه وتياراته الوطنية والذي كانت مواقفه مشرفة تعبر عن أصالته وعروبته لرد شيء من جميل له إضافة الى التعريف بالفن السوري الأصيل وحقيقة الأحداث في بلدنا وللتواصل مع جاليتنا التي كانت إلى جانب الوطن طيلة الأعوام الماضية من هذه الحرب ولشكر الهيئة الوطنية على دعمها لبلدنا”.

ووفقا لرمضان تم توجيه الدعوات لحضور أنشطة الأسبوع للعديد من فعاليات المجتمع المدني والمواطنين التونسيين وأعضاء الجالية السورية مبينا أن الوفد السوري المشارك يضم فنانين وإعلاميين ومحللين سياسيين وعددا من شيوخ الكار لأهم الحرف التراثية السورية.

وتقدم خلال الأسبوع الثقافي فعاليات منوعة من معارض للتراث السوري وللكتاب وافتتاح تظاهرات ثقافية سورية في مدن صفاقس والصخيرة والمنستير وقابس وتقديم فقرات مسرحية وموسيقية وشعرية وبعضها بمشاركة تونسية وتكريم أعضاء الوفد السوري.

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