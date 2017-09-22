تقنية مبتكرة لكتابة الرسائل دون لمس لوحة المفاتيح!

ابتكرت شركة ناشئة في مدينة نيويورك الأمريكية تقنية رائعة لقراءة الأفكار وكتابة الرسائل، يمكن أن تصبح متاحة بحلول عام 2020. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة خلق النص عن طريق التقاط الإشارات التي يرسلها الدماغ إلى الأصابع.

وابتعدت شركة “Ctrl-Labs” عن فكرة الأسلاك في التصميم، حيث تستخدم جهازا يسمى الذراع الكهربائية لمراقبة عضلات اليد. وهذا يعني أنه يمكنك الكتابة دون لمس لوحة المفاتيح، وإنشاء النص عن طريق التفكير بالكلمات فقط.

وقام خبراء علم الأعصاب، الدكتور باتريك كايفوش، والدكتور توماس ريادون الذي أنشأ متصفح “إنترنت إكسبلورر”، بتأسيس الشركة.

واستُخدمت التكنولوجيا بالفعل لتدريب المرضى على استخدام اليد الافتراضية، قبل إجراء عمليات زراعتها.

ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من تقليص حجم الأداة لتصبح على شكل حزام الساعة بحلول عام 2018، حتى يتمكن الأشخاص من البدء في تدريب الأجهزة لاستخدامها في الاتصالات اليومية.

وقال الدكتور كايفوش: “نعمل على تطوير أنظمة لربط المخرجات العصبية الخاصة بالآلات بشكل محكم، كما لو أنها متصلة بالعضلات التي تتحكم في خطابك”.

وقد لا يبدو الأمر بعيد المنال في ظل استثمار عمالقة التكنولوجيا أمثال، مارك زوكربيرغ وإيلون موسك، مئات الملايين في البحث عن تكنولوجيا قراءة العقل.

وقال متحدث باسم فيسبوك في وقت سابق من هذا العام، إن قسما سريا في مقر الشركة يجري تجارب فعلية على هذه التكنولوجيا، التي يمكنها التواصل مع سرعة ومرونة الصوت وخصوصية النص.

وتعهد الملياردير إيلون موسك أيضا، بإطلاق الجهاز الذي يربط أدمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر في غضون 4 سنوات.

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