الصين في طريقها نحو المريخ

تعتزم الصين إطلاق بعثة فضائية غير مأهولة إلى المريخ عام 2020، حيث ستنقل إلى الأرض عينات من تربة الكوكب بحلول العام 2030.

ونقلت صحيفة “China Daily” الصينية عن جان جون سياو كبير المصممين في المشروع قوله إن الصين تعتزم أن تصبح أول بلد في العالم يجمع بين الدراسات المدارية والبحوث على سطح المريخ في بعثة غير مأهولة واحدة.

ويقضي المشروع الصيني بتطبيق 3 مسارات: إعداد محطة مدارية، ومسبار سيهبط على المريخ، وروفر سيسير على سطحه. وستتضمن البعثة 13 مجموعة من الأجهزة العلمية تخصص 7 أجهزة منها للمحطة المدارية و6 أخرى تخصص للروفر.

وستجمع المحطة المدارية معلومات عن الغلاف الجوي في المريخ ودرجة الحرارة والتضاريس وغيرها من المعلومات المفيدة، أما الروفر الذي سيبلغ وزنه 200 كيلوغرام، فسيدرس سطح الكوكب، وسيختبر الأجهزة التي ستستخدم في البعثة الصينية الأخرى لجمع عينات من التربة الصخرية ونقلها إلى الأرض.

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