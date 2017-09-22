الراحل نضال سيجري مكرماً

جدارية فنية كبيرة للفنان الراحل نضال سيجري مزينة بآخر عباراته التي قالها استقبلت ضيوف الاحتفالية السنوية لمعهد جبران التعليمي المقامة بالتعاون مع جمعية التوحد والتي رغب القائمون عليها بتوجيه تحية لإبن اللاذقية الذي كرس تراثها من خلال مسيرته الفنية الزاخرة.

السيدة شهيدة سلوم مؤسسة جمعية التوحد ومعهد جبران..أن قالت “توجهات المعهد التربوية وهدفه في إعداد جيل واع ومدرك لأهمية الشخصيات التي أثرت في الحركة الفنية السورية فرض اختيار الفنان نضال سيجرى لتكريمه من أبناء مدينته التي قدم لها الكثير في أعماله الفنية المسرحية والتلفزيونية وبذلك يكون قدوة للفنانين الشباب الراغبين بإكمال مسيرته وإثرائها”.

الجدارية التي نفذها الفنان التشكيلي أحمد حيدر تعتبر واحدة من برنامج أنشطة منوعة للاحتفالية التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري وحملت عنوان “إشراقة سورية” وتضمنت معرضا تشكيليا للوحات صاغتها أسماء شابة وأخرى لأطفال المعهد من نتاج دوراتهم الصيفية بالإضافة الى أعمال للفنانة شهيدة سلوم التي قدمت حالات تعبيرية وإنسانية تجلت بالألوان والخطوط.

كما خصت الاحتفالية المشغولات اليدوية من شموع معطرة وإكسسوارات منوعة والتي صنعتها أنامل أطفال جمعية التوحد بركن ضم أبرز قدرات وإبداع هذه الشريحة على حد وصف قمر مشقوق من جمعية التوحد والتي أشارت الى أن أطفال الجمعية يتدربون على بعض الحرف اليدوية الى جانب أنشطة أخرى مرتبطة بالمجال الاجتماعي والنفسي.

واستمتع زوار الاحتفالية بمعزوفات موسيقية لطلاب معهد جبران القدامى تنوعت بين الأغاني الوطنية والتراثية حيث أشار الفنان رامز خاسكية الذي أشرف على هذا العرض أن تناغم الآلات المختارة من عود وكمان وغيتار وإيقاع كان له أثره في إنجاح البرنامج الذي قدمه نخبة من الطلاب الذين تدربوا على أداء الأغنيات المختارة والتي كللت بموال للفنان وائل خاسكية حمل عنوان “من هون نحنا يا بشر” أطرب فيه الحاضرين.

وتأسس معهد جبران عام 2003 وهو مؤسسة تربوية خاصة تعمل بمجال التدريب في عدة مجالات من لغات ومعارف وفنون وتعتبر من المؤسسات الداعمة لجمعية التوحد في اللاذقية.

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