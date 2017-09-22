الأردن.. سجناء ينشرون فيديو لتمرد دموي داخل سجن “سواقة”

نفذت مجموعة كبيرة من نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة، جنوبي الأردن، ظهر اليوم الجمعة، احتجاجا كبيرا داخل “المهاجع” لاعتراضهم على حملة تفتيش حصلت في وقت سابق.

وأكد مصدر أمني لموقع “خبرني” الأردني، أن الجهات المعنية متواجدة داخل مركز الإصلاح، للتعامل مع حادث الاحتجاج بالشكل المناسب.

ووقعت أعمال الشغب بعد تفتيش رجال الشرطة لمهجعين، وقع على إثره اضطرابات، تخللتها اشتباكات بين السجناء ورجال الأمن.

ونشر نشطاء تسجيل مصورا وثق لأحداث الشغب وقد ظهرت آثار إصابات على عدد من نزلاء السجن.

هذا وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي لموقع ”عمون” الأردني، إن السجناء قاموا بإيذاء أنفسهم، مشيرا إلى أن الأمن سيتعامل مع السجناء وفقا للأعراف الدولية والإنسانية.

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