البنتاغون: لا نحارب الروس أو القوات الحكومية في سوريا

أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية الغربية، الجنرال جيفري هاريغيان، أن بلاده لا تحارب في سوريا أيا من القوات المحلية الحكومية أو القوات الروسية.

وقال هاريغيان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول هذا الشأن: “إننا لا نحارب الروس ولا نحارب السوريين، إنما نحارب تنظيم داعش”.

وفي سياق المحادثات، التي عقدت أمس الخميس بين قيادات الجيش الروسي والقوات الأمريكية على مستوى الجنرالات، أشار هارنغيان إلى أن “الحوار سيستمر، وستكون هناك مناقشات لتطوير نتائج الاجتماع السابق”.

وأضاف الجنرال الأمريكي في الوقت ذاته: “لكنني أريد أن أشير إلى أننا نواصل عبر قنوات القوات الجوية استخدام خط منع الاشتباك كل يوم”.

وأشار هاريغيان إلى أنه لا يتوقع استلام دعوة من الجانب الروسي لزيارة قاعدة حميميم في سوريا، ولكنه يعول على مواصلة العمل مع روسيا من أجل التوصل إلى “فهم مشترك لمنع سوء التقدير الاستراتيجي”، أي الحوادث المحتملة بين عسكريي البلدين.

هذا وعاد موضوع التعاون بين موسكو وواشنطن في سوريا إلى مركز الاهتمام فور اتهام الولايات المتحدة لروسيا بتوجيه ضربة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قبل واشنطن، ونفي الجانب الروسي هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الطرف الأمريكي بأبعاد العملية العسكرية في منطقة دير الزور بشكل مسبق.

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