السراج يطالب واشنطن بالمساعدة في رفع حظر التسليح الأممي

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بدعم مطالب طرابلس برفع الحظر الأممي جزئيا عن تصدير السلاح إلى البلاد.

ونقل بيان صادر عن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عن السراج قوله، أثناء اجتماع عقده في مقر البعثة الليبية في الأمم المتحدة بنيويورك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ثورن، إن الرفع الجزئي لهذا الحظر سوف يتيح لقوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل الليبي أداء المهام الموكلة إليه.

وأشاد السراج بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي دعمت عمليا القوات الليبية في تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم «داعش».

من جانبه، أكد المسؤول الأمريكي وقوف واشنطن مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية الوضع في ليبيا، معربا عن دعم الولايات المتحدة لخارطة الطريق الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت الإشراف الدولي.

وأشاد ثورن بـ”قيادة السراج الحكيمة للبلاد وسط الأزمات التي وجدها أمامه”، مشددا على الدعم الأمريكي الكامل لحكومة الوفاق ومسار التوافق الذي ينتهجه السراج، وكذلك للشراكة الاستراتيجية الليبية الأمريكية في مواجهة الإرهاب.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى ضرورة أن تستمر المسيرة بمن يريدون السلام والاستقرار لبلدهم، معلنا عن استجابة بلاده، حسب البيان، لطلب السراج بمساهمة واشنطن في مشكلة إزالة الألغام في مدينتي سرت وبنغازي.

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