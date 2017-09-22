التركمان يقاطعون استفتاء كردستان العراق ويحذرون بغداد

أكدت الهيئة التنسيقية لتركمان العراق رفضها ومقاطعتها لاستفتاء انفصال إقليم كردستان، وحذرت الحكومة العراقية من وضع مصير مناطق التركمان ضمن “صفقة سياسية” بين بغداد والإقليم.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، الجمعة، “إن الهيئة التنسيقية التركمانية عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس المحافظة والقضاء والهيئات والشخصيات التركمانية في محافظة كركوك لتدارس وضع المحافظة وباقي المناطق التركمانية، بعد اقحامها في الاستفتاء المزمع إجراؤه في يوم 25 أيلول”.

وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على رفض الاستفتاء ومقاطعته، ودعوة الجميع إلى حل المشاكل في إطار الدستور والإجماع الوطني، وشكر كل الأطراف التي رفضت الاستفتاء.

وأضافت الهيئة أن “اقحام المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها كركوك في موضوع الاستفتاء ولّد استفزازا لدى سكان هذه المناطق، وأدى إلى بروز توترات ومشاكل ستؤثر على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي”.

وشددت الهيئة على أن “الحل الأمثل هو إلغاء الاستفتاء في هذه المناطق والتركيز على تحريرها من عصابات “داعش” وعدم إلهاء سكانها بمشاكل سياسية واقتصادية سيكون تأثيرها على كل المجتمع وبكل أطيافه”.

وحذرت الهيئة الحكومة العراقية بأن “التركمان لا يقبلون أن يوضع مصير مناطقهم ضمن أي صفقة سياسية”، مشيرة إلى أن “مصير تلك المناطق المتنازع عليها يقررها أبناؤها وبالتوافق بين مكوناتها وفي إطار الدستور العراقي والقوانين النافذة”.

وكانت الهيئة التنسيقية التركمانية التي تضم القوى والأحزاب والشخصيات التركمانية في العراق أعلنت، في السادس من تموز، رفضها إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وصف، اليوم الجمعة، الإقليم بأنه يقف على مفترق طرق “إما العبودية أو الحرية”، فيما أشار إلى الاستعداد لفتح حوار مع الحكومة الاتحادية بعد إجراء الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد في الـ16 أيلول أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول الحالي “لعب بالنار”، محذرا من فتح الباب على مصراعيه أمام دول “لعدم احترام” حدود ودستور العراق.

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