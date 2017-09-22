إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كم

كشف سردار حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني النقاب عن صاروخ باليستي جديد، يبلغ مداه ألفي كم.

وأوضح خلال استعراض عسكري في طهران، في معرض تعليقه على اختبار الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم “خرمشهر”، أنه إنجاز جديد طورته وزارة الدفاع للجيش. وتابع أن الصاروخ يستطيع قطع مسافة ألفي كم، وحمل رأس حربي على مسافة 1800 كم، كما أنه قد يحمل رؤوسا حربية عدة في آن واحد.

وأعلن زادة عن بدء تدريب أفراد قوات الصواريخ على استخدام الصاروخ الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة قريبا.

وأقيم الاستعراض العسكري الذي شارك فيه عدد من أحدث الصواريخ الإيرانية، في الذكرى الـ37 للحرب الإيرانية العراقية.

ويأتي الكشف عن الصاروخ الجديد الذي يقدر على الوصول إلى إسرائيل، بعد 3 أيام من كلمة شديدة اللهجة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم فيها طهران باستغلال الاتفاق النووي كستار لتطوير برنامجها النووي والصاروخي، ووصف قيادة إيران بأنها “عصابة إجرامية”.

بدوره توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المشاركين في الاستعراض بطهران، قائلا إن إيران لن توقف برنامجها النووي، بل ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية.

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