النصرة تقتل 4 نساء بدم بارد بريف درعا.. و السبب؟

أفادت مصادر أهلية بقيام مجموعة إرهابية تابعة لجبهة النصرة بقتل 4 نساء رميا مباشر بالرصاص والإعتداء على شقيقهن في حارة البلدية ببلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي.

وأضافت المصادر أن النساء اللواتي تم قتلهن تتراوح أعمارهن بين الـ20 والـ50 عاما وبينهن اثنتين متزوجات ولهن أطفال وهن من عائلة الزعبي وهي عائلة كبيرة في البلدة وتم قتلهن ليلا من قبل إرهابيي النصرة الذين ينتشرون في البلدة والذين زعموا أن معلوماتهم تقول بأن النساء اللواتي تم قتلهن يتعاطين مادة الحشيش المخدرة وتم قتلهن بدم بارد رميا بالرصاص في منزلهن بعد الإعتداء بالضرب على شقيقهن الذي حاول التصدي لهم .

ومنع إرهابيي النصرة اﻷهالي من الصلاة على النساء قبل الدفن بمزاعم أنهن ” كافرات”، وأجبروا اﻷهالي على دفن النساء ليلاً حتى لا يذاع صيتهن، وحذروا جميع من شهد على الحادثة من الحديث بها أو تداولها بين الناس خشية حدوث ردة فعل من قبل أفراد العائلة التي تنتشر بشكل كبير في بلدة المسيفرة والقرى المجاورة لها بالريف الشرقي.

يذكر أن مناطق ريف درعا الواقعة ضمن سيطرة المجموعات الإرهابية تشهد حالات قتل بشكل كبير وسرقات وعمليات خطف وفوضى تفرضها سطوة سلاح الإرهابيين وتمردهم .

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