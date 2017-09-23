تدمير القاعدة الأمريكية الرئيسية في جنوب سوريا

دمرت إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية التي تقع في المنطقة الصحراوية في جنوب غرب سوريا، بعد أن انسحبت القوات الخاصة الأمريكية ومسلحو “الجيش السوري الجديد” المدعوم من قبل أمريكا.

والقاعدة التي دمرت هي قاعدة “زكوف” التي بنيت في أوائل عام 2017 في الجنوب الشرقي من حمص قرب الحدود العراقية، وفقا لموقع ” x-true.info”.

وكانت القاعدة تقع بالقرب من القاعدة الرئيسة “التنف”. وكان التحالف يدرب “الجيش السوري الجديد” ويراقب عملياته في جنوب غرب سوريا فيها.

ووفقا للتقارير، لا تخطط الولايات المتحدة ولا حتى مقاتلو “الجيش السوري الجديد” لاستخدام “زكوف” مرة أخرى.

وعندما قررت قوات التحالف إخلاء القاعدة، قامت بتدميرها أيضا لمنع استخدامها من قبل أي أطراف مسلحة أخرى.

ولم يعلن السبب الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية ومسلحي “الجيش السوري الجديد”، ولكن، على ما يبدو، هذا مرتبط بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، والذي، في نهاية المطاف، سوف يؤدي إلى الانسحاب الكامل لقوات التحالف من جنوب سوريا وتسليم المناطق هذه إلى الجيش العربي السوري.

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