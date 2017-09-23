القوات: نظرية باسيل غير دقيقة

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم ان “مبادرة الرئيس نبيه بري بتقصير عمر المجلس النيابي مرحب بها قواتيا، شرط ان تكون وزارة الداخلية جاهزة للعملية الانتخابية”.

واشار كرم، الى ان “حزب القوات اللبنانية لم يكن من الاساس موافق على تأجيل الانتخابات، الا ان التقنيات المطلوبة لتطبيق قانون الانتخاب الجديد، خصوصا لجهة آلية الاقتراع وإشراك المغتربين بالعملية الانتخابية، حالت دون تحقيق رغبته بعدم التأجيل”.

ولفت كرم الى أن “نظرية وزير الخارجية جبران باسيل بأن تقصير ولاية المجلس النيابي يضرب الاصلاحات في الانتخابات النيابية نظرية غير دقيقة، خصوصاً أن الاصلاحات أقرت في القانون الجديد ولم يعد بمقدور أي كان ضربها أو التراجع عنها”.

واعتبر أنه “أيا تكن آلية الاقتراع التي سيتم اعتمادها سواء الاقتراع بالبطاقة الممغنطة أو بالبيومترية أو من خلال التسجيل المسبق، فالتمثيل الصحيح لاسيّما التمثيل المسيحي منه سيتحقق، وبالتالي فإن الفارق الوحيد بين الآليات الثلاث هو فقط الكلفة على الخزينة”. اما عن وجود مخاوف من نسف الانتخابات النيابية برمتها، فأكد كرم ان “الانتخابات ستحصل في مواعيدها وسيكون للبنانيين مجلس نيابي جديد”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

