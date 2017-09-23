“لأول مرة” في عهد الرئيس عون!

عند كل خطوة أو موقف رئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ينطلق الاعلام العوني وجيوشه الالكترونية للقول بأن ما حدث “يحدث لأول مرة”، وكأن التاريخ مشطوب من القاموس البرتقالي.

فلو استقبل الرئيس عون “سيارة فرام” المصنوعة في لبنان، يقال “لأول مرة”، علماً ان سيارة “فرام” زارت بعبدا في عهد الرئيس سليمان، ولو غرس شجرة أو استقبل مجموعة أطفال، يقال أيضاً “لأول مرة”.. وقس على ذلك.

آخر فصول “أول مرة” كان في رفض رئيس الجمهورية التوطين في كلمته بالأمس من على منبر الأمم المتحدة، حيث دأب الاعلام العوني على التسويق ان رفض التوطين بلسان رئيس الجمهورية هو أيضاً “أول مرة”، ما استفز عدد من الناشطين على مواقع التواصل، من بينهم “هيثم خوند” الذي كتب على صفحته: “موقف تاريخي.. ما من رئيس تجرأ وتطرق إلى موضوع التوطين.. تحدى المجتمع الدولي.. البطل الأسطورة.. الموقف غير المسبوق”.

إذا كان إعلامكم يخاطب فاقدي القدرة على التفكير، نحن لن نسمح لأحد بالاستخفاف بعقولنا وذاكرتنا”.

الصورة لخطاب الرئيس سليمان من على منبر الأمم المتحدة في أول عام من عهده (24 أيلول 2008) وبعده كل عام لناحية التوطين..

وإذا كان من “أول مرة” حقيقية، فهي كانت في عهد الرئيس سليمان الذي رفض توزير أصهرته أو تعيين أفراد عائلته ووضعهم في الصورة “الأممية” والأمامية.

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