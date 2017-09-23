خطة إنسانية واسعة النطاق في الرقة

قال بريت ماكغورك، الموفد الأمريكي إلى التحالف الدولي إن “داعش” انسحب نحو آخر 3 أحياء له في الرقة، وإن هناك خطة إنسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم من المدينة.

وأضاف ماكغورك، أمس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “نهاية” المعركة “بالرقة تلوح بالأفق”، مشيرا إلى أن المقاتلين “انسحبوا بالفعل نحو آخر 3 أحياء لهم” في المدينة.

كما لفت إلى أن “نهاية المعركة قريبة”، مذكرا بأن التنظيم: “خطط وقاد منذ وقت ليس ببعيد اعتداءات إرهابية ضخمة في إسطنبول وباريس وبروكسل” انطلاقا من معقله في سوريا.

وقال ماكغورك للصحفيين: “بمجرد انتهاء المرحلة العسكرية، لدينا خطة إنسانية لما بعد النزاع مهمة جدا وجاهزة للتنفيذ”، مضيفا أنه تم بالفعل تحديد “مئات المواقع” من أجل تنفيذ “عمليات إزالة فورية للألغام”.

كما شدد على أن عودة النازحين إلى المناطق التي “تم تحريرها من تنظيم داعش” يشكل إحدى “أصعب القضايا”.

ووفقا للمبعوث الخاص للولايات المتحدة، عاد حوالى 2.1 مليون شخص إلى منازلهم في المناطق المحررة بالعراق، وهو رقم “لم يسبق له مثيل تقريبا”، في وقت يأمل التحالف بقيادة واشنطن بنتيجة مماثلة في سوريا.

وقال ماكغورك: “كان هناك زهاء 80 ألف كيلومتر مربع تحت سيطرة التنظيم لكنها لم تعد” تحت سيطرته.

ومن المنتظر أن تتيح الخطة الإنسانية المذكورة توفير المياه وإعادة بناء البنية التحتية بهدف عودة النازحين.

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