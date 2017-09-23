الجيش السوري ينتزع قرى جديدة من داعش

أفادت وكالة “سانا” اليوم بأن الجيش السوري فرض سيطرته الكاملة على قريتي معدان عتيق ومظلوم في محافظة دير الزور، في إطار تقدمه المتواصل نحو مواقع مسلحي تنظيم “داعش”.

وأضافت الوكالة أن عمليات تحرير قرية معدان عتيق في ريف دير الزور الغربي أسفرت عن تصفية العديد من المسلحين وتدمير آليات وعتاد لهم، مؤكدة أن وحدات من الجيش تواصل تقدمها باتجاه مدينة معدان، أكبر معاقل “داعش” في ريف الرقة الشرقي قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين.

في الوقت نفسه، تتابع القوات الحكومية عملياتها في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم، وكذلك على بعض النقاط في بلدة خشام، جراء اشتباكات عنيفة مع “داعش” سقط فيها العديد من المسلحين بين قتلى وجرحى، حسب الوكالة.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الحربي المركزي سيطرة الجيش على بلدة خشام.

وذكرت “سانا” أن الجيش يواصل مطاردة المتطرفين من منطقة حويجة صكر، مؤكدة إحراز قوات الحكومة تقدما في المنطقة.

وأفادت الوكالة بأن سلاح الجو دمر مواقع محصنة وخطوط إمداد لـ”داعش” في قريتي خشام وحطلة ومنطقة حويجة صكر وأحياء الحويقة والجبيلة والعرضي وكنامات، بينما دمرت وحدة من الجيش سيارتين للمسلحين على الطريق العام إصلاح-موحسن بريف دير الزور الشرقي.

جاء ذلك بعد يوم من إحكام القوات الحكومية سيطرتها على قرى حلبية وزلبية والقصبى وعلى المواقع الأثرية بريف دير الزور الغربي بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات “داعش” هناك، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق أطلقتها القوات السورية مدعومة من العسكريين الروس، في المحافظة.

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