رعد: الحكومة لا تستطيع التهرب من قانون سلسلة الرتب والرواتب

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ “قبول المجلس الدستوري بالطعن المقدم من بعض النواب قبولٌ للقانون المتعلق بالضرائب، وليس له علاقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب التي رأى أنّها أصبحت قانوناً يجب تنفيذه، ولا تستطيع الحكومة أن تتهرب منه ولا وزير المالية”، مستدركا بالقول “نعم هناك أعباء على الحكومة عليها أن تسعى بجد وفي الليل والنهار من أجل إستصدار قانون جديد يُرتِّب عوائد وموارد مالية من أجل تغطية كلفة السلسلة”.

رعد وخلال المجلس العاشورائي في بلدة النميرية أكد احترام الطعن الصادر عن المجلس الدستوري سواء كان لمصلحة هذا الطرف أو ذاك الطرف، وأضاف “لكن هذا يرتِّب مسؤولية بأن لا تُمَسَّ حقوق أهلنا المستفيدين من قانون سلسلة الرتب والرواتب وهذا ما سنحرص عليه”.

وحول ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال رعد إنّ “ترامب من جهله وتعديه على حقوق الأمم ومن عجرفته وغطرسته يريد أن يفرض توجهاً جديداً، حيث أنّ الأمريكيين منزعجون وغاضبون لأن كل مشاريعهم التي أرادوا من خلالها سفك دماء أهل البلاد وإخضاع إرادتهم والسيطرة على ثرواتهم ومستقبل أجيالهم، فشلت”.

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