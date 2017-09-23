زلزال في كوريا الشمالية والسبب قد يكون تجربة نووية جديدة!

أعلن مرصد الزلازل الصيني اليوم السبت أن زلزالا بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وقع في كوريا الشمالية، ورجح أنه قد يكون ناجما عن انفجار ضخم في البلاد.

وأوضح المرصد أن الزلزال هز مقاطعة هامغيونغ الشمالية، وتم رصد اضطرابات أرضية في الساعة 16.29 بتوقيت بكين (8:30 بتوقيت غرينيتش)، مضيفا أن مركز الزلزال كان “على عمق 0 متر”.

من جانبها، أفادت قناة NHK اليابانية بأن الزلزال وقع بالقرب من منشأة نووية كورية شمالية، ما قد يدل على إجراء بيونغ يانغ تجربة جديدة.

وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن حكومة طوكيو تعمل حاليا على جمع وتحليل معلومات حول الزلزال، مشيرة إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة حكومية طارئة خاصة بشأن موضوع.

وأشارت وكالة “شينخوا” الصينية إلى أن المنطقة التي هزها الزلزال سبق أن كانت عرضة لتجارب نووية أجرتها بيونغ يانغ.

من جانبها، ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الزلزال نجم، على الأرجح، عن أسباب طبيعية ولا علاقة له بأي تجربة نووية جديدة.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو أن خبراء اللجنة يدرسون النشاط الزلزالي غير العادي الجديد في كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء بعد يوم فقط من إعلان وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، عن عزم بيونغ يانغ إجراء “أقوى تجربة” لقنبلة هيدروجينية بالمحيط الهادئ، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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