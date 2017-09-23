فرنسا: الأسد قد يبقى في السلطة لعقود

قال السفير الفرنسي الأسبق لدى دمشق ميشال دوكلو إن الرئيس السوري بشار الأسد قد يبقى في السلطة لعقود.

ونقل الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو في تغريدات له على تويتر عن دوكلو قوله إنّ فرنسا “تعارض بشدة” بقاء الرئيس السوري، مضيفاً “أخشى أننا خسرنا سوريا لفترة طويلة “.

وسبق لدوكلو أن كتب مقالاً في مجلّة “زينيث” الألمانية، ألقى فيها اللوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لفشلها بالتعاطي مع الأزمة السورية ولمساهمتها غير المباشرة في انتشار ظاهرة الإرهاب، من خلال امتناعها عن دعم المعارضة المعتدلة بالسلاح.

وعلى غرار تقرير المجلس الأوروبي، دعا السفير الدول الأوروبيّة إلى “الانخراط أكثر في دفع مسار التهدئة قدماً”، علماً أنّه اعترف أيضاً “بالصعوبة الكبيرة التي ستواجهها أوروبّا في هذا المجال”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في لقاء له مع قناة “سي ان ان” إنه “منذ بداية الأزمة في 2011 أصرينا على رحيل الأسد، ولكن لم نحقق نتيجة”، وأضاف أنه “يجب السير قدماً اليوم ووضع الحل السياسي، في نهاية الأمر الأسد لا يقتل الفرنسيين بل الإرهابيين”.

وشدد ماكرون على ضرورة “توفير الظروف السياسية ليقوم السوريون باختيار قيادتهم بدون ضغوط من الخارج”.

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