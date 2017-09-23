إدارة مجلس “الآيزو” للسعودية

فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس “ISO” للفترة ما بين 2018 إلى 2020 ، وذلك خلال الاجتماع الـ40 للجمعية العمومية للمنظمة.

وشهدت الفترة السابقة للاجتماع نشاطا مكثفا من وفد هيئة المواصفات الذي ترأسه محافظ الهيئة سعد بن عثمان القصبي، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع لتنسيق التعاون والتكامل في نشاطات التقييس مع هيئات التقييس الإقليمية، مثل هيئة التقييس الخليجية والمنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية وأجهزة التقييس في الدول الشقيقة والصديقة.

وقال القصبي إن الدورة الأربعين من الجمعية العمومية لـ “آيزو” تم انعقادها هذا العام تحت عنوان: “أذهان منفتحة للتغيير”، وتناولت محاور عدة، من أبرزها دور المواصفات القياسية في دعم التحول الرقمي الصناعي، وكذلك أهمية التكامل بين الشركاء من أجهزة التقييس لتحقيق النجاح في خدمة المستفيدين، والحاجة إلى خدمة مجال الاستدامة والعمل الإنساني والإنمائي، وبعض المحاور الأخرى ذات الصلة.​

و”آيزو” هي المنظمة الدولية للمعايير، تضم حوالي 163 عضوا من هيئة المعايير الدولية، وتعمل على وضع المعايير. تأسست في 23 شباط / فبراير 1947، وهي التي تحدد المعايير التجارية والصناعية عالمية.

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