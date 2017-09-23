إيران تختبر صاروخ ’خرمشهر’ بنجاح

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت عن إجراء طهران تجربة ناجحة لصاروخ “خرمشهر” الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم، ويمكن تزويده برؤوس متعددة.

وأفاد التلفزيون أنه” تم اختبار صاروخ “خرمشهر” الباليستي بعيد المدى بنجاح”.

يُشار الى أنّ صاروخ “خرمشهر” هو أحدث صاروخ باليستي ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر، كما بإمكانه حمل عدة رؤوس بدلاً من رأس واحد.

وقد أزيح الستار أمس الجمعة خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية في طهران عن صاروخ “خرمشهر”.

وبهذا الصدد، قال قائد القوة الجو – فضائية في حرس “الثورة” الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة على هامش مراسم الاستعراض “إن هذا الصاروخ يعد انجازاً جديداً، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الاسلامية”.

وأضاف العميد حاجي زادة “لقد بدأت عملية التدريب على صاروخ “خرمشهر” الباليستي، وقريباً سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية”.

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