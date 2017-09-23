في النمسا السعوديات من دون نقاب

طالبت السفارة السعودية في النمسا من المواطنات السعوديات احترام قانون منع ارتداء النقاب عند زيارتهن للبلاد ابتداء من الأول من أكتوبر 2017، بعد صدور قرار نمساوي بحظر تغطية الوجه.

وأقر مجلس النواب النمساوي الثلاثاء، بحسب السفارة، قانونا عاما يحظر تغطية الوجه بالبرقع والنقاب، وينص القرار على أنه ابتداء من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية.

وبصدور القرار انضمت النمسا إلى سويسرا وفرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية، بالإضافة إلى بلجيكا وبعض المناطق في إسبانيا.

ويأتي قرار النمسا بحظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين في المجتمع النمساوي، وتتضمن أيضا حظر توزيع المصاحف، وقد وافق الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس/آذار الماضي.

وأقرت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جدير بالذكر أن النساء المخالفات ستتعرضن إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو (166 دولارا).

من المهم الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني النمساوي (البرلمان) قد ذكر في بيان أن الحظر سيشمل وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات.

ويعيش في النمسا قرابة 600 ألف مسلم، يمثلون نحو 7% من سكان البلاد.

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