شبكة إرهابية تخطط لهجمات انتحارية في بغداد

أعلن العراق، السبت، عن كشف “شبكة إرهابية” تخطط لتنفيذ هجمات في بغداد والمحافظات الجنوبية، كانت تنوي استهداف تجمعات الزائرين والمواكب الحسينية في عاشوراء بواسطة مهاجمين انتحاريين.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، أن “قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من كشف شبكة إرهابية تخطط لعمليات إرهابية داخل العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية تستهدف من خلالها تجمعات الزوار والمواكب الحسينية خلال شهر محرم الحرام.

وتشير المعلومات إلى أن الشبكة أعدت انتحاريين” لتنفيذ هذه الهجمات.

وأضافت، أن المعلومات تشير إلى أن الشبكة هيأت انتحاريين، وتمت مهاجمة الشبكة الارهابية بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض ضمن حدود مدينة الرمادي، والاشتباك معهم لساعات متواصلة وبإسناد طيران الجيش.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن قتل ثلاثة انتحاريين، بينهم الإرهابي المكنى أبو براء التركماني، كما أسفرت عن العثور على حقائب محمولة، وأحزمة ناسفة جاهزة للتفجير، ومواد أخرى.

وطبقا للبيان، جاءت هذه العملية وفق معلومات بعد التحقيق مع أحد عناصر تنظيم “داعش” تم القبض عليه شمال بغداد.

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