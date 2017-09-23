شاحنات كهربائية ذاتية القيادة عبر “تسلا”

أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا إيلون موسك أن الشركة ستستعرض أولى شاحناتها الكهربائية الكبيرة ذاتية القيادة.

وفي تغريدة له على تويتر قال موسك: “من المفترض أن يتم الإعلان عن شاحنات سيمي التي تنتجها تسلا واختبارات قيادتها، في 26 أكتوبر من العام الجاري. يجب رؤية هذا الوحش بأم العين، إنه شيء لا يصدق”.

وتأتي تلك التصريحات تأكيدا للمعلومات التي أوردتها تسلا، في أغسطس الفائت، والتي أكدت من خلالها أنها تتفاوض مع المسؤولين عن مديرية النقل في ولاية نيفادا الأمريكية للسماح لها باختبار شاحنة كهربائية جديدة، حيث أكدت أن تلك الشاحنة مزودة بأنظمة القيادة الذاتية التي تمكنها من السير بأمان على الطرق العامة والمزدحمة.

ويذكر أن تسلا موتورز هي شركة متخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة، والإلكترونيات المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، يقع مقرها في كاليفورنيا الأمريكية وتعتبر من أهم الشركات التي تتداول أسهمها في بورصة ناسداك العالمية.

عام 2014، أعلن إيلون موسك أحد مؤسسي الشركة فتح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة، وجعل تكنولوجياتها مفتوحة المصدر، الأمر الذي أدى لقفزات كبيرة قامت بها تسلا في مجال تطوير السيارات الكهربائية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

