المجموعات المسلحة تخرق اتفاق “خفض التوتر”

أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن المجموعات المسلحة جددت خرقها لاتفاق منطقة التوتر في الغوطة الشرقية عبر إطلاقها قذيفتين على طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق.

وذكر المصدر أن المجموعات المسلحة المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية “استهدفت بعد ظهر اليوم طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية”.

وكانت المجموعات المسلحة خرقت اتفاق مناطق خفض التوتر الثلاثاء الماضي وأطلقت 4 قذائف هاون سقطت جميعها قرب مديرية النقل بمنطقة الزبلطاني ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ومنذ توقيعه في تموز الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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