هجوم على قاعدة عسكرية تركية

قتل تركيان وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية في قضاء شمدينلي بإقليم هكاري شرقي تركيا، بحسب ما أفادت صحيفة زمان التركية، السبت.

وقال بيان صادر عن حاكم ولاية هكاري، اليوم السبت، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما، من الجانب العراقي، بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والدوشكا على قاعدة عسكرية تابعة لطابور تيكيلي في قضاء شمدينلي بإقليم هكاري شرقي البلاد.‎

وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل جندي وعامل موظف في القاعدة العسكرية، بالإضافة إلى إصابة جنديين اثنين.

وأفاد حاكم ولاية هكاري بأن قوات الأمن أطلقت عملية عسكرية في المنطقة عقب الهجوم وبدأت التحقيقات بشأنه.‎

يذكر أن الجيش التركي يقوم بتدريبات ومناورات عسكرية منذ الثامن عشر من الشهر الحالي على الحدود مع العراق، فيما يلوح السياسيون الأتراك بالتدخل العسكري في إقليم كردستتان في المنطقة نفسها التي تعرضت فيها قواته لهجوم من حزب العمال الكردستاني بالقرب من معبر هابور الحدودي مع إقليم شمال العراق.

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