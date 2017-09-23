منع صلاة الغائب في مساجد مصر

بعد يوم من وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، قررت وزارة الأوقاف المصرية حظر على أداء صلاة الغائب في مساجد البلاد، إلا بتصريح مسبق.

وجاء في تعميم منشور، اليوم السبت، على موقع الوزارة: “يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد، أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء اتخذ على خلفية دعوات أطلقتها جماعة “الإخوان” المحظورة في البلاد إلى أداء صلاة الغائب على عاكف الذي توفي أمس الجمعة في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 90 عاما.

يذكر أن عاكر نقل إلى مستشفى القصر العيني قبل أشهر على خلفية تدهور حالته الصحية في السجن، وأكدت الداخلية المصرية وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، دون تفاصيل.

واتخذت السلطات المصرية على خلفية وفاد مرشد “الإخوان” السابق إجراءات أمنية مشددة، وجرت مراسم دفنه ليلا لمنع وقوع أي حوادث أمنية.

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