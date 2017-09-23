“غوغل” تغري شركة HTC بمليار دولار

أعلنت كل من شركة غوغل وإتش تي سي وHTC عن توصلهما إلى اتفاقية تعاون وصفت بالنهائية، تقتضي بموجبها نقل عدد من موظفي إتش تي سي للعمل مع شركة غوغل، مع التركيز على الموظفين الذين عملوا سابقاً مع غوغل على تطوير هاتفها الذكي “بيكسل”.

وستحصل إتش تي سي بموجب الصفقة على 1.1 مليار دولار نقدا من غوغل، وبصورة منفصلة ستحصل غوغل على رخصة غير حصرية لبراءات الاختراع لدى إتش تي سي، وبحسب تصريحات الشركتين، تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين حول تصنيع وتطوير الهواتف الذكية.

وتؤكد إتش تي سي بأن لهذه الاتفاقية دور داعم لمسيرتها المستقبلية في تصنيع الهواتف الذكية وبأنها ستضفي قيمة فارقة لغرض تطوير منتجات منافسة ومواكبة للتطلعات، ويشار إلى أن إتش تي سي قد أطلقت في بداية العام الجاري هاتفها الرائد HTC U11.

وأكدت الشركة بأنها تجهز حالياً لإطلاق هاتفها الرئيسي المقبل، كما صرحت الشركة بأن لديها فريقاً مؤلف من نخبة من المهندسين الماهرين والذي يجهز حالياً لتطوير هاتفها الرائد المقبل، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتفها الذكي U11، والذي أطلقته في بداية هذا العام.

وتستمر الشركة في استثماراتها المعنية بتطوير أنظمة الواقع الافتراضي لهدف نمو أنشطتها التجارية الخاصة بجهاز VIVE، كما تقوم أيضاً باستثمارات واسعة في غيرها من مفاهيم التكنولوجيا الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي.

بينما تهدف غوغل من وراء هذه الاتفاقية إلى دعم أنشطتها المعنية بابتكار الهواتف الذكية، فضلاً عن توسيع نطاق استثماراتها العامة في مجال الأجهزة الالكترونية، وبالإضافة إلى الفريق الموهوب الذي ستحصل عليه غوغل، سيكون لديها الصلاحية للحصول على امتيازات الملكية الفكرية الخاصة بشركة إتش تي سي، بشكل غير حصري، من أجل دعم فئة “بيكسل” للهواتف الذكية.

وقالت شير وانغ الرئيس التنفيذي لشركة إتش تي سي في هذا الصدد “تجسد هذه الاتفاقية مدى عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع كلتا الشركتين، وسيكون لها دور جوهري في دعم المسيرة الإبداعية لكلا الطرفين”، وقال نائب رئيس قسم الأجهزة لدى غوغل ريك أوستيرلوه “سعداء بأن لدينا علاقة راسخة مع أحد عمالقة الأجهزة الذكية في العالم والذين أثبتوا قدراتهم عبر ما رأيناه في هواتفهم الذكية التي قاموا بإطلاقها على مدار السنوات الماضية”.

وأضاف “متحمسون للترحيب بفريق إتش تي سي الذين سينضمون إلى غوغل لتعزيز المزيد من الابتكارات وتطوير منتجات الجيل القادم ضمن قطاع الأجهزة الالكترونية”، ويذكر أنه من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تخضع للموافقات والقوانين، في بداية عام 2018.

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