الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم طفلين فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منطقة باب الزاوية وسط الخليل واعتقلت طفلين يبلغان من العمر 14 عاما ونقلتهما الى جهة غير معلومة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية فى عدة أحياء من مدينة الخليل وعلى مداخل بلدتى سعير وحلحول وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية ما تسبب فى اعاقة مرورهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة بيت لحم ومخيم عايدة في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمات طالت منازل الفلسطينيين.

وذكرت وكالة /معا/أن شبانا فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عايدة فيما داهمت قوات الاحتلال منزل الاسير المحرر محمود الشويكى وامين عبد الله عاهور فى بيت لحم وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق الأسبوع الماضي خلال اقتحام قوات الاحتلال منازل فلسطينيين فى بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

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