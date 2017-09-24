هكذا يمكن توفير 1000 مليار ليرة من الموازنة..

لم يقدم النواب والحكومة على قرار سياسي جريء كما كان يتمنى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان, من اجل توفير 1000 مليار من ارقام الموازنة كي يتم تمويل السلسلة من دون ان تفرض الضرائب على المواطنين, و من ضمنها زسادة الضريبة على القيمة المضافة التي اعطت الساسلة فقط 300 مليار.

كنعان عدد البنود التي يمكن تخفيضها من اجل تحقيق وفر مالي من دون ضرائب وهي : مساهمات لهيئات لا تتوخى الربح اي جمعيات, مساهمات لغير القطاع العام ونفقات جارية, المباني المستأجرة, العقود مع الـ UNDP, تجهيزات ومفروشات وصيانة.

وأكد “أن سلسلة الرتب والرواتب باتت قانونا وشكلت حقوقا مكتسبة للناس، والمطلوب ان نباشر باقرار الموازنة مع بعض التعديلات الضرورية واقرار الوفر الذي تحقق نتيجة عمل لجنة المال والموازنة للتمويل”.

ولفت “أنه حتى من طعن هو اليوم في مأزق لأن هناك 1200 مليار ليرة للسلسلة يجب تأمين التمويل لها بشكل دائم وليس لمرة واحدة من خلال ارباح من هنا وارباح من هناك لا تشكل بأحسن الاحوال 10%‏ من عجز الموازنة الذي ناهز ال 8000 مليار ليرة والمطلوب سده وهذا -اي العجز- من دون احتساب زيادة الانفاق الذي تحدثه السلسلة”.

وأوضح “أن الانظار والاجتماعات تتركز حول الوفر الذي توصلت اليه اللجنة بعد مناقشة مشروع موازنة العام 2017 واقراره، حيث امنا وفرا من خلال ضبط الانفاق ووقف الهدر، وبعض الضرائب النوعية ممكنة اذا قرر مجلس النواب”.

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