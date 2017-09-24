ضحية جديدة لحوادث الاغتراب !

مارون خاطر, ابن الـ 37 عاما, شاب لبناني من خربة قنافار في البقاع, وقع ضحية جديدة لحوادث السير في الاغتراب.

وفي تفاصيل الحادث, انه بينما كان خاطر يستقل سيارة أجرة “اوبر”, حصل تصادم بين السيارة التي يستقلّها وسيارة اخرى يقودها الشاب العشريني ادريان فالديز-ريفغيو حوالي الساعة الثالثة فجرا في دنفر في الولايات المتحدة, ادى الى وفاة خاطر على الفور واصابة سائق الأجرة بجروح.

حاول ريفغيو بعد الحادث الهروب سيرا على الاقدام, الا ان شرطة دنفر تمكنت من احتجازه, ووجهت اليه تهمة القتل عمدا, كونه حاول الهروب وتسبب بزحمة سير كبيرة في مكان الحادث.

خاطر اتى الى الولايات المتحدة منذ العام 1985, وهو يعمل مدير في شركة “Johnson & Johnson”, وستقام مراسم جنازته في نيو جيرسي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

