بالخريطة:الجيش السوري ينهي وجود “داعش” في ريفي دير الزور والرقة

وافاد المصدر بان القوات انهت تمشيط كامل المنطقة الممتدة بين ريفي الرقة الشرقي و دير الزور الغربي، مسيطرة على اكثر من 35 بلدة وتلة .

وكانت وحدات الجيش السوري قد تقدمت من ريف دير الزور الغربي إلى ريف الرقة الشرقي على طول الضفاف الغربية لنهر الفرات وذلك بدعم جوي من المقاتلات الروسية , وقتل خلال المعارك مئات الدواعش و دمرت عشرات الاليات بين مدرعات ودبابات و سيارات و مفخخات لارهابيي التنظيم .

وبهذا الانجاز العظيم يكون الجيش السوري قد انهى وجود تنظيم “داعش” الارهابي في ريف الرقة الشرقي و ريف دير الزور الغربي جنوب ضفاف نهر الفرات الغربية

وفي المحور الشرقي لمدينة دير الزور، اكدت مصادر موالية لقوات سورية الديمقراطية سيطرة الاخيرة على حقول العزبة وكونيكو شمال بلدة خشام بالمحور الشرقي من ضفاف الفرات .

فيما تستمر عمليات الجيش السوري في منطقة حويجة صكر وسط معارك عنيفة مع ارهابيي “داعش” وقصف مركز من سلاح الجو السوري والروسي .