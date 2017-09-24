بين الرقة و دير الزور: “داعش” بح!!

وحسب المصادر فإن الجيش السوري تقدم للسيطرة على بلدة معدان في ريف دير الزور الغربي على الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة جنوب نهر الفرات بعد إطلاق عملية عسكرية منذ أيام بدأت من البغيلية وعياش مروراً بالشميطية وطريف والبويطية ومنجم الملح والتبني والكصبي وزلبية وصولا إلى معدان.

كما سيطر الجيش على عدة بلدات صغيرة أنهى عبرها أي تواجد لبؤر التنظيم في هذين الريفين.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا أكدت أن الجيش سيطر على بلدة معدان بشكل كامل، فيما استكمل عملياته على الضفة الشمالية لنهر الفرات فارضا سيطرته الكاملة على بلدة مظلوم وبعض النقاط في قرية خشام.

من جهة أخرى، انسحب تنظيم “داعش” الإرهابي من معمل غاز كونيكو على الضفة الشمالية لنهر الفرات وشمال شرق دير الزور تاركا إياه لميليشيا “قسد” التي فرضت سيطرتها عليه وعلى محطة مياه ناحية “الصور” جنوبي بلدة مركدة “بنحو 3 كم”.

وحسب مراسل الوطن أون لاين فإن ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا بدأت بقصف بلدة “الصور” في الريف الشمالي الشرقي على نهر الخابور تمهيدا لدخولها.

و صرح مصدر عسكري ليل السبت أن الجيش واصل عملياته القتالية ضد تنظيم “داعش” في أرياف دير الزور الغربي والرقة الجنوبي وحماة الشرقي، واستعاد في الفترة من 10 ولغاية 23 أيلول من العام الحالي 44 بلدة وقرية ومزرعة ومنشأة، أهمها: الجنينة، البغيلية، عيّاش، مصران، البويطيّة، الجواسمة، معدان، السويدية، الخميسية، العطشانة، مقلة كبيرة، القصيبة.

وأوضح المصدر أن هذه العمليات أدت إلى مقتل وإصابة المئات من مسلحي تنظيم “داعش” وتدمير 19 مقر قيادة، و 17 مفخخة، 13 دبابة، 7 عربات مدرعة ب م ب، 269 سيارة مختلفة، 6 مستودعات ذخيرة وعتاد، 4 مدافع ميدانية.

كما تم اغتنام 6 دبابات، 3 عربات قتالية ب م ب، 7 مدافع من عيارات مختلفة، 6 رشاشات 14.5، 2 قاذف ب10 محمول.