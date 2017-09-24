قبيسي: على الحكومة أن لا تتهرب من “السلسلة”

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” النائب هاني قبيسي في مجلس عاشورائي في بلدة عين قانا، “أن الذي يجري في العديد من الدول العربية من شق الصدور وقطع الرؤوس هو استحضار ليزيد وتشويه صورة الاسلام وجعله دين قتل انه فعل الذئاب والوحوش، ونحن نرى ان الاسلام دين رحمة ومحبة، نحن من خلال احيائنا ذكرى عاشوراء نقول نريد الاسلام كما اراده النبي محمد والامام علي والامام الحسين في كربلاء برفضه جبروت الكفار”.

وأضاف: “ها هو نهج الإمام الحسين يستمر في حياتنا نستمد منه القوة من خلال مسيرة الامام القائد السيد موسى الصدر، والامام الصدر وقف للدفاع عن الوطن وحماية الحدود وهو الذي أمرنا بالعيش المشترك وبمقاومة اسرائيل، وهو طريق عبده الشهداء بدمائهم في الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي فانتصر لبنان، وهزمت اسرائيل في لبنان فاستنجدت بالارهاب المتصهين الذي أمعن قتلا وتشريدا في الامة، وراح بعض العرب يدعمون الارهاب بما قالوه انه ربيع عربي انتج حتى الان 3 ملايين قتيل”.

وتابع: “اسرائيل تهدد هذا الوطن بالاعتداء عليه، ونحن نقول كما هزمت سابقا ستهزم لاحقا، لانه يوجد في لبنان شباب امن بالحسين وطريق الحق سينتصر، وسنواجه اسرائيل وسيبقى لبنان منتصرا، علينا ان نحصن الواقع الداخلي، وهناك من يسعى لتقويض الدولة ومؤسساتها لتدخل الفتنة الى لبنان والمطلوب منا ان نحصن الوحدة الوطنية الداخلية التي تتطلب تنازلات على مستوى الداخل، علينا ان نتفاهم كلبنانيين لحماية جيشنا ودعم مقاومتنا التي قدمت خيرة شبابها شهداء، علينا الحفاظ على كل مؤسسات الدولة وبحرص الجميع”.

وشدد على أنه “إذا كان المجلس الدستوري اسقط قرار اقرار بعض الضر ائب، وهناك من يصور ان المجلس الدستوري انتصر على المجلس النيابي وهذا امر خطير، وصرح الاخ دولة الرئيس نبيه بري بالقول نحن نحترم قرار القضاء، ولكن علينا معالجة كل ما نتج عن هذا القرار، المطلوب ان نصلح الشأن الداخلي، أقررنا سابقا قانون سلسلة الرتب والرواتب بقانون منفصل عن قانون الضريبة، يجب ان تدفع هذه السلسلة لجميع الموظفين وعلى الحكومة ان لا تتهرب من دفع السلسلة بل يجب دفعها للجميع لمعلمين والموظفين وللجيش والقوى الامنية التي تدافع عن لبنان، وعلى الحكومة ان تدبر شؤونها في تأمين الجبايات لاجل هذه السلسلة، وليس على الحكومة ان تأكل حقوق الموظفين من عسكريين ومدنيين، ونقول ان العدل انتصر في لبنان وليس كما يفاخر فريق سياسي انه انتصر على فريق اخر، لقد انتصر العدل، وعلى الحكومة ان لا تتهرب من دفع السلسلة”.

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