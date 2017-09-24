موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. يطرح من جديد

وقال مساهل، في حديث صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت: “لدينا علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية”.

وأضاف مساهل أن الاتصالات، التي تقيمها الجزائر مع إيران، لا تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، مشددا على ضرورة تسوية جميع الخلافات في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الخليجية، التي دعا إلى “حلها وفقا لآليات مجلس التعاون” في الخليج الفارسي.

ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الخليجية.

كما أكد مساهل أن الجزائر تدعم المبادرة الأممية الجديدة حول ليبيا.