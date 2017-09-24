الجبير يصف زيارة العاهل السعودي إلى روسيا بـ “التاريخية”!

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا ستكون زيارة تاريخية.

وصرح الجبير أن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب ولديهما موقف متشابه من المشاكل الإقليمية والدولية. وتابع: “نعمل بشكل وثيق للغاية في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب، ولدينا رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم. ويسعى كلا البلدين للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار 2254 للأمم المتحدة”.

وأشار الوزير إلى أن البلدين يأملان أيضا بتسوية القضية اليمنية على أساس قرار 2216، كما يؤيدان إنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي المجال الاقتصادي أكد الجبير أن روسيا والسعودية تهتمان بسوق النفط المستقر، وتتمسكان بتعزيز وتعميق العلاقات في كل المجالات.

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