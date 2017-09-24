الجميل: كل التصاريح داخل مجلس الوزراء “مسايرة”

أكد الرئيس السابق ​أمين الجميل​، في حديث إذاعي، أن قرار ​المجلس الدستوري​ هو نقلة نوعية مهمة جدا في مسار تاريخ لبنان الحديث من نواح عدة، لافتاً إلى أنه قرار وجداني يواجه كل الهرطقات والكوارث التي تمارس بحق القانون والدستور والتقاليد اللبنانية وهو بمثابة صرخة امل ووقفة ضمير امام اللامبالاة.

وأشار الجميل إلى أن هذه الحكومة وكل وزير فيها يشارك في تدمير البلد وهو شاهد زور على كل الهرطقات التي تدمر البلد، مضيفاً: “فليقل لنا الوزراء اي قرار تم اتخاذه في ​مجلس الوزراء​ وكان لمصلحة البلد، وكل التصاريح داخل مجلس الوزراء هي بمثابة “مسايرة”، قائلاً: “مجلس الوزراء جسم متكامل ومن لا يعجبه امر ما فلينسحب”.

ورأى الجميل أن الصفقات لا تتوقف عند ملف البواخر بل هناك نهج صفقات، لافتاً إلى أننا “سمعنا في احدى القضايا أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تدخّل مباشرة، كما تدخل وزير العدل ​سليم جريصاتي​ ليدفع التحقيق باتجاه معين”.

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