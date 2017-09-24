تدابير سير في منطقة “الزاهرية طرابلس”

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 25/9/2017 ولغاية تاريخ 29/9/2017، سيتم تزفيت الطريق المتجه من منطقة الزاهرية باتجاه الدباغة ثم الى باب الحديد.

ستؤدي هذه الأعمال الى منع مرور السير على مفرق الدباغة، وتحويله نزولاً باتجاه جسر سوق الخضار، كما سيتم منع المرور باتجاه باب الحديد.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.