سوريا.. بشائر النصر أضحت قريبة

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم السبت إن النصر بات قريبا في سوريا وإن دمشق تأمل في أن تساعد مناطق تخفيف التوتر في وقف الأعمال القتالية في سوريا.

وأضاف المعلم: ما تحرير حلب وتدمر وفك الحصار عن دير الزور ودحر الإرهاب من الكثير من المناطق الأخرى إلا دليل على أن بشائر النصر قد أضحت قريبة”.

وقال المعلم إن مناطق تخفيف التوتر أمر مشجع في سوريا وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى “وقف فعلي للأعمال القتالية”. وأشاد المعلم بدور كل من روسيا وإيران.

وأكد المعلم أن سوريا “تحتفظ لنفسها بحق الرد على أي خرق من جانب الطرف الآخر وتشدد على أن إنشاء هذه المناطق هو إجراء مؤقت ولا يمكن القبول بأن يشكل مساسا بمبدأ وحدة التراب السوري من أقصاه إلى أقصاه”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

