“في لبنان.. الضرائب أوروبية والخدمات افريقية”

اعتبر الرئيس السابق للحزب السوري القومي الإجتماعي ​جبران ​عريجي أن​ “العودة في البلد الى الحياة الدستورية هو بدء بحياة سياسية جديدة”، مشيرا إلى أن “جزء من الثقافة السياسية في ​لبنان​ ترتكز على الخطاب السياسي الشعبوي الطائفي وليس على الدستور”.

وفي حديث تلفزيوني رأى عريجي أن “رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ مارس دوره ومن يعرف بالاصول كان يعلم ان الطعن الذي تقدم به الكتائب سينجح”، مشددا على أن “​سلسلة الرتب والرواتب​ حق إجتماعي وفي الملف المالي هناك ازمة في جوهرها ان الطبقة السياسية غير متقشفة وستبقى تنهب الدولة والبلد وهناك انفصام في البلد فالمواطن يعلم فساد السطلة التي تخبره عن عدم وجود موارد للسلسلة”، معتبرا أن “السياسيين يتذكرون سقوط البلد المالي عند الحديث عن حقوق الفقراء”، مشيرا إلى أنه “في كل بلاد العالم الضريبة مقابلها خدمات أما في لبنان ​الضرائب​ أوروبية والخدمات إفريقية”.

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