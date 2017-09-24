لهذا السبب تواصل “إسرائيل” عدوانها على سوريا

واستخدمت القوات الإسرائيلية طائرة بدون طيار لقصف مطار المزة. وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاطها بعدما أطلقت ثلاثة صواريخ، على الأرجح.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا المطار العسكري السوري للقصف الصاروخي من قبل الكيان الاسرائيلي. فقد هاجمته “إسرائيل” في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016 و13 يناير/كانون الثاني 2017.

وأكد الهجوم الجديد أن الكيان الإسرائيلي يواصل عدوانه على القوات الحكومية السورية.

وعن أسباب استمرار العدوان الإسرائيلي يقول المحلل السياسي الروسي ألكسندر سوتنيتشينكو إن السبب الرئيسي يتعلق بحرص “إسرائيل” على إدامة الصراع في سوريا وغيرها من البلدان العربية المجاورة.

ويشير المحلل إلى أن “إسرائيل” ترى لها مصلحة في استمرار الحروب داخل الدول العربية التي تعتبرها معادية. ولكي تتواصل الحرب يجب ألا يحرز فريق من الفرقاء المتنازعين الانتصار.

ولهذا السبب لا ترضى “إسرائيل” عن انتصارات الجيش العربي السوري.