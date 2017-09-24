بيان للحشد الشعبي.. ماذا تضمن؟

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد 24 سبتمبر، انتهاء مهامه ضمن المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة جنوبي كركوك واستعداده لانطلاق المرحلة الثانية.

وقال بيان صادر عن مديرية إعلام الحشد:

مهام قوات الحشد الشعبي ضمن المرحلة الأولى من عمليات تحرير الحويجة انتهت صباح اليوم الأحد.وأضاف البيان:ألوية الحشد الشعبي و قطعات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع حررت، صباح اليوم، ناحية الزاب بالكامل والقرى المجاورة لها وشرعت بعمليات تطهيرها من مخلفات تنظيم داعش.

وتابع البيان:

تستعد قوات الحشد الشعبي لانطلاق المرحلة الثانية.

في سياق آخر، أكد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الحكومة الاتحادية ستؤدي كافة مسؤوليتها التي كفلها الدستور لحماية الأراضي العراقية وعدم تقسيمها.

وأشار الفياض الذي يعمل كمستشار للأمن الوطني إلى أن استفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق، المزمع عقده في 25 أيلول /سبتمبر الجاري، “عمل استفزازي” وكسر للأطر التاريخية بين العرب و الأكراد.

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