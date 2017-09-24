إيران تتوسط بين سوريا وحماس لعودة العلاقات

ذكرت صحيفة “واشطن بوست” الأمريكية أن إيران تتوسط بين سوريا وحماس لإعادة العلاقات بينهما.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس، السبت 23 أيلول، إن “إيران تحاول بهدوء التوسط في المصالحة بين حليفها رئيس سوريا بشار الأسد وحليفها الفلسطيني حماس”.

ونقلت الصحيفة عن سياسي لبناني، على صلة وثيقة بالدولة السورية، قوله إن الوساطة مستمرة وما زالت في مراحلها المبكرة، في حين أكد مسؤول فلسطيني جهود الوساطة، بالقول إن هناك “مؤشرات إيجابية” من سوريا.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إبداء قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، استعداد حركته لإعادة العلاقات مع الدولة السورية.

وقال السنوار في حديثٍ للصحفيين، في 28 آب، “نأمل أن تتفكك الأزمة الداخلية في سوريا، وأن يفتح ذلك الأفق في ترميم علاقاتنا مع الأخذ بعين الاعتبار التوقيتات المناسبة حتى لا نقع في أزمة المحاور”.

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