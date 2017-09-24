البطاطا تبقي على قيد الحياة

يعتبر كثيرون البطاطا من المواد الغذائية التي لا تفيد كثيرا لصحة الإنسان بسبب نسبة كبيرة من النشا فيها. لهذا السبب يحاول أنصار التقيد بالحمية التخلي عن البطاطا أو تقليل كمياتها في وجباتهم قدر الإمكان.

مع هذا من المعروف جيدا أن البطاطا تحتوي على السلولوز المفيد لجسم الإنسان وعلى البروتين والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات. لهذا يجب أن تصبح البطاطا عنصرا غذائيا مكملا لوجبات الإنسان.

لنتساءل في أنفسنا هل يمكن البقاء على قيد الحياة بأكل البطاطا وحدها؟ حاول المواطن الأسترالي أندرو تايلور أن يوضح هذا الموضوع لنفسه ولذلك تغذى على البطاطا فقط طوال عام 2016 بكامله. أكمل أندرو وجباته المعتمدة على البطاطا بالملح والأعشاب وحليب الصويا أو صلصة الطماطم. كما تناول الرجل فيتامين B12 بشكل منتظم.

اتخذ تايلور قرار التقيد بالحمية المذكورة بعد أن درس في يوم من الأيام مركبات وجباته اليومية وتوصل إلى النتيجة أنه يتناول أنواعا من الشراب الغازي ومأكولات مقلية ومثلجات وحلويات وكثيرا من البيزا. اعتبر أندرو ذلك الواقع شبيها بالإدمان على الكحول أو المخدرات وقرر أن يبسط مركبات وجباته اليومية إلى أقصى حد فاختار البطاطا كأساس لحميته لكي وتناولها طيلة عام 2016.

كان أول أسبوعين من تقيده بالحمية الجديدة بمثابة عذاب مع أنه تعود على هذه الوجبة لاحقا، وبات ينظم سهرات البطاطا لأصدقائه ووجد مطاعم تقدم أطباقا من البطاطا لزبائنها. وتناول هذا الرجل نحو ثلاثة كيلوغرامات من البطاطا المسلوقة والمقلية والمدقوقة والمشوية يوميا وكان دائما لديه شعور بالشبع.

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