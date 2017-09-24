الجيش السوري يعيد العلاقة بين الأردن وسوريا

أكد مصدر أردني مسؤول أن عودة العلاقات بين سورية والأردن مرتبطة بمدى قدرة الجيش السوري على بسط نفوذه العسكري على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته.

وقال المصدر: “إن إعادة العلاقة مع سورية، محكومة بالواقع على الأرض”، مبيناً أن الأردن متمسك بالحل السياسي للأزمة السورية.

وأشار المصدر إلى أن الأردن يهمه في الدرجة الأولى تحقيق الأمن والاستقرار في سورية ما يساهم في حقن دماء الشعب السوري، مضيفاً أن بلاده تتطلع لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، مساء الخميس، عن تحرير 87.4 % من الأراضي السورية، التي كان يسيطر عليها “داعش”، في الفترة منذ إطلاق روسيا عمليتها في سورية.

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