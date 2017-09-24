برشلونة تفوز بهدفين بالخطأ

استفاد برشلونة من هدفين سجلهما جيرونا بالخطأ في مرماه بجانب هدف آخر أحرزه لويس سواريز ليفوز 3-صفر على جاره الكتالوني ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعلامة نجاح كاملة اليوم السبت.

ووسط حالة من التوتر السياسي المتصاعد بعد إعلان عن استفتاء في كتالونيا للانفصال عن إسبانيا أقيمت أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين في الدوري وبدأت بهتافات تدعم القضية مع رفع رايات كتالونيا، حسب “رويترز”.

وتقدم برشلونة بعد 17 دقيقة بهدف سجله قائد جيرونا أداي بنيتز بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جوردي ألبا.

وأخطأ جوركا إرايزوز حارس جيرونا في التعامل مع تمريرة أليكس فيدال العرضية ليضع الكرة في مرماه بالخطأ بعد انطلاق الشوط الثاني ثم أكمل سواريز الثلاثية قبل 21 دقيقة على النهاية.

وبعد ستة انتصارات متتالية يتفوق برشلونة بأربع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر على أشبيلية في وقت سابق اليوم السبت.

وصعد حامل اللقب ريال مدريد إلى المركز الرابع بفوزه 2-1 خارج ملعبه على ألافيس متذيل الترتيب لكنه لا يزال بعيدا عن غريمه برشلونة بسبع نقاط.

وساعد هدفان في الشوط الأول سجلهما داني سيبايوس ريال مدريد على العودة لطريق الانتصارات.

وعندما افتتح سيبايوس التسجيل بعد عشر دقائق بدا أن ريال عاد لمستواه الطبيعي بعد هزيمته المفاجئة 1-صفر أمام ريال بيتيس في منتصف الأسبوع الماضي.

لكن منافسه القادم من إقليم الباسك عاقبه على إهدار الفرص وأدرك له مانو جارسيا التعادل عكس سير اللعب بضربة رأس قوية قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن بعد ثلاث دقائق أخرى وضع سيبايوس الكرة في الشباك بعد أن أبعد فرناندو باتشيكو حارس الافيس الكرة في اتجاه لاعب ريال مباشرة.

وفي الشوط الثاني كانت هناك فرص للفريقين وسدد كل من كريستيانو رونالدو ولاعب الافيس البديل ألفونسو بيدراسا في إطار المرمى مرتين بينما سدد سيرجيو راموس بعيدا والمرمى مفتوح بعد خطأ آخر من باتشيكو مع معاناة ريال من أجل حسم اللقاء.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

