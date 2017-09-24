تهديدات جديدة لكوريا الديمقراطية

في خطوة من شانها تصعيد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لكوريا الديمقراطية، وقال إنها “لن تكون قادرة على البقاء إذا ما نفذت التهديدات التي أطلقها وزير خارجيتها في الجمعية العامة مساء أمس”.

واعتبر ترامب في تغريدة على تويتر أنه إذا كان وزير خارجية كوريا الديمقراطية يصور في خطابه في الجمعية العامة للامم المتحدة الأمم المتحدة أفكار الرئيس كيم جونغ اون فإن بلاده “لن تستمر طويلا”.

يشار إلى انها ليس المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب كوريا الديمقراطية حيث هدد في كلمة له أمام الامم المتحدة الثلاثاء الماضى بـ “محوها بالكامل” من الوجود الامر الذي لاقى انتقادات دولية واسعة .

وكان وزير خارجية كوريا الديمقراطية ري يونغ أكد أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ترامب يشكل أكبر تهديد للسلام في العالم وقال” إذا ما هاجمنا الولايات المتحدة فسيكون هو المسؤول عن ذلك ”.

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