حكم الإعدام بحق ارهابيين في العراق

أفادت وزارة العدل العراقية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 42 شخصًا مدانين بالإرهاب في سجن الحوت، بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

بيان مقتضب لوزارة العدل ذكر أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 إرهابيا، بعد صدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم.

هذا وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 14 حكم إعدام خلال شهر حزيران الماضي، داعيةً رئاسة الجمهورية إلى استكمال التوقيع على مراسيم الإعدام المرسلة من مجلس القضاء الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

كما نفذت السلطات العراقية في أب الماضي أحكام إعدام بحق عشرات من المتهمين بقتل المجندين العراقيين في معسكر “سبايكر” شمال بغداد قبل عامين.

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