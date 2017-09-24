لاريجاني :ترامب مدير ملاهي

وصم علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب، وقال إنه يتبع مدرسة النازي جوزيف غوبلز، الذي كان يصر على الكذب بقوة حتى يصدق هو نفسه أيضا كذباته.

وقال لاريجاني، يوم الأحد، في البرلمان:”يبدو أن ترامب يتبع بأكاذيبه عقيدة غوبلز”، وذلك في إشارة إلى عبارة وزير الدعاية النازي: “كل ما يجب فعله فقط هو تكرار الكذبة عدة مرات، وعندئذ سيتم تصديقها”.

وقال لاريجاني، إن ترامب ادعى بأن إيران تدعم الإرهاب في المنطقة. يبدو أن مسؤولي النظام الأمريكي قد أصيبوا بحالة ذهنية عكسية. ألم تقل وزيرة خارجيتهم السابقة (هيلاري كلينتون) في كتاب مذكراتها بأن أمريكا هي التي أوجدت داعش ودعمته؟.

وشبه ، سلوك ترامب، بسلوك غوبلز، وزير الدعاية في حكومة الزعيم النازي الراحل ادولف هتلر.

واتهم لاريجاني ترامب بنشر العديد من الأكاذيب خلال خطابه المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن من بين هذه الأكاذيب حديثه عن الديمقراطية في إيران.

وتابع لاريجاني قائلا، إن لغة الخطابة عند ترامب تعطي انطباعاً، بأن صاحبها “صاحب ملهى ليلي” أكثر منه رئيس أمريكي.

وأضاف، إن خطابات ترامب المهينة تأتي متناسقة مع مهنته في إدارة الملاهي، وظهر ذلك حتى في منبر الأمم المتحدة التي تأسست لإرساء السلام في العالم، بما ورد في هذه الخطابات من مغالطات ومعلومات مفبركة، تؤشر إلى انهيار مكانة أمريكا.

وأعرب لاريجاني عن اعتقاده بأن ترامب يعيش في حقبة السبعينيات، وقال إن العالم تغير لكن ترامب لم يدرك ذلك.

وأشار إلى قول الرئيس الأمريكي الذي يكرره دوما أن الاتفاق النووي مع إيران عار للولايات المتحدة، وقال لارجاني بهذا الصدد: “سواء أكان الاتفاق النووي عار لكم أو لم يكن، فلا علاقة لنا بذلك، فهذا الاتفاق معاهدة دولية أيدها مجلس الأمن الدولي، وقد نكثت أميركا العهد بصور مختلقة، وتعلمون بأن الشعب الإيراني يعمل بأناة وحكمة، وبطبيعة الحال لا أظن بانكم سمعتم كلمتنا الأخيرة بأنه من الممكن أن تواجهوا ظروفا لا تصدق وغير قابلة للعودة”.

واختتم لارجاني تصريحاته بالقول إن إيران لم تعد تلك الدولة التي تقودها الولايات المتحدة، بل إن إيران أصبحت دولة مستقلة لا تسمح لأحد بأن يملي عليها ما يريده.

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